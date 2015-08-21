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    • Главный тренер «Зари»: «Нужно быть мужчинами, держать удар. Все в наших руках»

    Главный тренер «Зари»: «Нужно быть мужчинами, держать удар. Все в наших руках»

    Главный тренер луганской «Зари» Юрий Вернидуб в эфире телеканала «Футбол 2» прокомментировал поражение своей команды в матче раунда плей-офф Лиги Европы с варшавской «Легией» (0:1),

    «Первые тридцать минут мы действовали по своему плану, нам удавалась игра, мы проводили атаки и создавали моменты. Потом на исходе получаса Чайковский получил желтую карточку, и с этого момента инициативой завладела «Легия».

    Во втором тайме сбились на передачи, стали спешить, пропустили ненужный мяч. Конечно, я расстроен. Но ничего особо не случилось, есть ответная игра. Футбол – непредсказуемый вид спорта. Главное выйти 27-го числа и подготовиться. Все в наших руках.

    Последние пятнадцать минут мы полностью утратили контроль над мячом, контроль полностью перешел к «Легии», и она проводила свои атаки. Во втором тайме после стандарта пропустили мяч, «Легия» могла еще забить, была перекладина, но и мы могли забить, это футбол. Нужно быть мужчинами, держать удар и готовиться к 27-му числу.

    Я не думал, что мы будем проигрывать в верховой борьбе. Но случилось, что случилось. Поздно что-то говорить. Надо принять все как есть», – сказал Вернидуб.

    Источник: Телеканал «Футбол» (Украина)

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    21.08.2015 09:49
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