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    Педро: «Моуринью – одна из главных причин моего перехода»

    Нападающий «Челси» Педро, перешедший в этот клуб из «Барселоны», рассказал о роли главного тренера лондонцев Жозе Моуринью в этом трансфере.

    «Здесь здорово. Моуринью – одна из главных причин, почему я здесь. Он звонил мне несколько раз, говорил, что я ему нужен, чтобы сделать команду сильнее», - поведал футболист.

    Кроме того, Педро, выигравший 20 трофеев с «Барселоной» и становившийся чемпионом мира и Европы в составе сборной Испании, надеется, что сотрудничество с Моуринью принесет ему новые титулы.

    «Он выигрывал множество титулов в каждой команде, с которой работал. Предвкушаю возможность поиграть под его руководством и, надеюсь, выиграть больше титулов».

    Источник: ФК «Челси»

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    21.08.2015 00:54
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +966

      Харченко 21 августа 2015, 04:10

      Моуриньо станет твоей проблемой. Ему по барабану твой профессиональный уровень. Ляжешь под него, все будет нормально. В противном случае не поможет даже национальная испанская гордость.

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      Рейтинг: +10

      SUXUD > Харченко 21 августа 2015, 09:50

      ТАК И ЕСТЬ

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