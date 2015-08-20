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    Ди Мария может дебютировать за «ПСЖ» в пятницу

    По словам главного тренера «ПСЖ» Лорана Блана, аргентинский полузащитник Анхель Ди Мария может сыграть свой первый матч за парижан уже в эту пятницу против «Монпелье».

    В этом вопросе пока нет определенности, так как новичок клуба продолжает восстановление от травмы подколенного сухожилия (тогда как нападающий Златан Ибрагимович испытывает проблемы с коленом), но оно идет хорошими темпами, и Ди Мария может быть включен в заявку на матч. Окончательное решение по поводу участия полузащитника в матче будет принято завтра.

    Источник: Goal.com

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    20.08.2015 18:58
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