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    «Ньюкасл» заполучил вундеркинда из «Марселя»

    Английский «Ньюкасл» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника французског «Марселя» Флориана Товена.

    Как сообщил в своем Twitter один из ведущих корреспондентов Sky Sports Кит Дауни, сделка практически завершена – игроку осталось лишь пройти медицинское обследование.

    За 22-летнего хавбека «сороки» заплатят 13 миллионов фунтов.

    Добавим, что в минувшем сезоне Товен провел за «Марсель» 38 матчей, забив пять голов и отдав восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.08.2015 21:34
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12

      Крылатый 19 августа 2015, 12:45

      Главное чтобы все трансферы себя оправдали, а то какого-то координального изменения в лучшую сторону, по сравнению с прошлым сезоном, лично я не увидел.

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      Рейтинг: +13

      spectator 19 августа 2015, 01:05

      хорошее усиление у сорок , а кто за Марсель играть то в этом сезоне будет, Манданда???

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