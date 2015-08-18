«Ньюкасл» заполучил вундеркинда из «Марселя»

Английский «Ньюкасл» в ближайшее время объявит о переходе полузащитника французског «Марселя» Флориана Товена.

Как сообщил в своем Twitter один из ведущих корреспондентов Sky Sports Кит Дауни, сделка практически завершена – игроку осталось лишь пройти медицинское обследование.

За 22-летнего хавбека «сороки» заплатят 13 миллионов фунтов.

Добавим, что в минувшем сезоне Товен провел за «Марсель» 38 матчей, забив пять голов и отдав восемь результативных передач.