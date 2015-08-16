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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Челси»

    Центральное футбольные событие всего уик-энда состоялось в Манчестере. Как иначе именовать встречу двух соискателей титула «лучшей лиги мира»? Много было сказано с обеих сторон перед отчетным поединком, но все рассудила (а некоторым, возможно, и закрыла рты) именно Игра. «Челси» на правах действующего триумфатора был неявным, но фаворитом, но об этом все забыли, когда Серхио Агуэро по истечении получаса игры распечатал ворота Асмира Беговича. Заметно более интересной стала встреча, но настоящего ответа от «пенсионеров» так и не случилось. Более того, уже под занавес второго тайма они вновь пропустили. Отличился Венсан Компани, футбольный век которого, увы, скоро пойдет на убыль. Очевидно, Жозе Моуринью не хотел доводить дело до разгрома, но его мало кто спрашивал. Бразилец Фернандиньо превратил на 85-й минуте счет в крупный. И в итоге мы получаем уверенную викторию «горожан», и теперь амбициозные слова Мануэля Пеллегрини о неизбежной победе в АПЛ не кажутся пустой бравадой.

    Чемпионат Англии. Премьер-лига. 2-й тур

    Манчестер Сити - Челси (Лондон) - 3:0 (1:0) Текстовый онлайн матча

    Голы: 1:0 - Агуэро, 31; 2:0 - Компани, 79; 3:0 - Фернандиньо, 85.

    Манчестер Сити: Харт, Санья, Коларов, Компани, Мангала, Фернандиньо, Навас (Насри, 65), Туре, Сильва, Стерлинг (Демикелис, 79), Агуэро (Бони, 83).

    Челси: Бегович, Иванович, Аспиликуэта, Кэйхилл, Терри (Зума, 46), Матич, Рамирес (Кудрадо, 64), Фабрегас, Виллиан (Фалькао, 79), Азар, Коста.

    Предупреждения: Компани, 33; Фернандиньо, 45+1; Иванович, 48; Туре, 51; Азар, 81.

    Судья: Мартин Аткинсон (Лидс).

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.08.2015 19:54
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +10

      Гаго 17 августа 2015, 20:37

      Это был геноцид игроков Челси? Судю на мыло!

      0
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      Рейтинг: +735

      Ronaldinhо 17 августа 2015, 12:19

      Чпокнул голубой шейхмешок синий чукотский автобус с переводчиком во главе, видать Ева не дает игрокам Челси теперь, они неудовлетворенные совсем и игры нет

      0
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      Рейтинг: +10

      Kafan777 17 августа 2015, 11:56

      Защита - это Ахилесова Пята Челси. Терри уже не тот, как и Бранислав.

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      Рейтинг: +20

      Vizor 17 августа 2015, 10:27

      Сильны Сити. Реальный претендент на золото. А Челси начал сезон без значительных трансферов, что Моуриньо не свойственно, это скажется

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      Рейтинг: +160

      РЭП НИГГА 17 августа 2015, 09:46

      опять врачиха виновата?))))))

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      Рейтинг: +95

      demir301 17 августа 2015, 03:24

      Бегович молоток,а вот защита очень сдала у Челси,Иванович сдал!!!

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      Рейтинг: +200

      dzvinka > demir301 17 августа 2015, 07:31

      Да, Бегович единственная причина почему не влетели 5-0 или 6-0... Очень сильно отыграл матч. Если он будет каждый так стоять то он лучше бельгийського ципленка.

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      Рейтинг: +14

      ManUtd1972 16 августа 2015, 23:51

      Интересно,что на этот раз помешало Жозе?Челси провалил межсезонье,покупок нет,а шахтерские Виллиан никакие.

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      Рейтинг: +69

      070maks 16 августа 2015, 23:08

      Особенно рад за Маура

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      Рейтинг: +114

      neomessi 16 августа 2015, 21:50

      М.да. ну это только начало сезона.

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      Рейтинг: +31

      ClinKZ 16 августа 2015, 21:30

      Откровенно бездарная и отвратительная игра Челси! Такое чувство что выходили с настроем на поражение. Слабо, очень слабо. Усилятся надо, 2-3 игрока высокого уровня не помешают. Никакой креативности и остроты у полузащиты и нападения.

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