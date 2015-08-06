Митроглу не хочет играть в Чемпионшипе

Нападающий «Фулхэма» Костас Митроглу может отправиться в аренду в «Бенфику»

«У него есть хороший шанс поиграть в «Бенфике», но официально сделка еще не завершена», - комментирует менеджер «Фулхэма» Кит Симмонс.

«Мы поговорили с ним, и он прямо сказал, что с удовольствием выступал бы за «Фулхэм», если бы мы остались в Премьер-лиге. Константинос говорит, что он не хочет играть именно в Чемпионшипе».

Форвард сборной Греции перешел в лондонский клуб в январе 2014 года, и сумма той сделки была самой большой в истории «Фулхэма» - 12 миллионов фунтов. Однако Митроглу сыграл за «дачников» всего три матча, а прошлый сезон провел в аренде в «Олимпиакосе»

Тем не менее Симмонс не считает трансфер грека разочарованием.

«Надеемся, что когда мы вернемся в АПЛ, он будет с нами", - говорит Симмонс.