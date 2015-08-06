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    Бенитес: «Мы не хотели рисковать здоровьем Пепе и Бэйла»

    Главный тренер мадридского «Реала» Рафаэль Бенитес объяснил причину отсутствия Гарета Бэйла в финальном матче Audi Cup с «Баварией». Также тренер сообщил, что Пепе получил повреждение, поэтому и был заменен на 16-й минуте встречи.

    «У Пепе было мелкое повреждение, и, чтобы избежать травмы, мы заменили его. Бэйл? Играть в двух матчах за два дня – нам не хотелось им рисковать. Было неблагоразумно играть тем же составом, что и накануне. Мы выпустили Данило, чтобы освежить правый фланг, но главное для нас – игроки. Наша цель – продолжать работать, защитив состав.
    Хорошо, что игроки передней линии могут меняться позициями и каждый знает, что нужно делать. Позитивно и то, что опыт получили молодые игроки, а «Реал» действовал как команда, но я огорчeн поражением»,– сказал Бенитес.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.08.2015 06:09
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    Комментарии (2)
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    ANTI CULE
    1438834077
    В'любимчики'записал Бэйла)
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