Ватцке: «Клопп идеально подошел бы «Баварии»

Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке считает, что бывший тренер «шмелей» Юрген Клопп отлично подошел бы мюнхенской "Баварии".

"Клопп – гениальный тренер, который подошел бы каждому клубу, но я считаю, что лучше всего он смотрелся бы у руля "Баварии". Несмотря на то, что мы бы стали соперниками, наша дружба осталась бы прежней", - цитирует немецкого предпринимателя goal.com.