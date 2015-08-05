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    Ватцке: «Клопп идеально подошел бы «Баварии»

    Генеральный директор дортмундской "Боруссии" Ханс-Йоахим Ватцке считает, что бывший тренер «шмелей» Юрген Клопп отлично подошел бы мюнхенской "Баварии".

    "Клопп – гениальный тренер, который подошел бы каждому клубу, но я считаю, что лучше всего он смотрелся бы у руля "Баварии". Несмотря на то, что мы бы стали соперниками, наша дружба осталась бы прежней", - цитирует немецкого предпринимателя goal.com.

    Источник: Goal.com

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    05.08.2015 12:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +18

      AK--47 5 августа 2015, 16:45

      Интересное мнение, ватцке все таки близкий друг Клоппа, наверное у него нестандартное мнение в футболе.

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      Рейтинг: +26

      Coach Sam 5 августа 2015, 14:55

      Баварии нужно "вспомнить былое", а соответственно Хайнкес тот самый тренер ,который смог бы их вернуть на "мощный" уровень игры.

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      Рейтинг: +19

      ГУБДЕН-05 5 августа 2015, 13:22

      Может быть !

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