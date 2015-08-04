Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Вест Хэм» собирается купить Халиловича

    Полузащитник «Барселоны Б» Ален Халилович в ближайшее время может перейти в «Вест Хэм». Молодой хорват не оправдал ожиданий Луиса Энрике, и поэтому в команде решили полностью отпустить игрока.

    Сумма трансфера должна составить около 5 миллионов фунтов. Тем не менее, «Барселона» планирует сохранить за собой право вернуть игрока за ту же сумму.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2015 01:24
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +44

      invite yupi 4 августа 2015, 15:59

      Энрике зря его недооценивает. Техничный парнишка еще себя проявит.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11