«Вест Хэм» собирается купить Халиловича

Полузащитник «Барселоны Б» Ален Халилович в ближайшее время может перейти в «Вест Хэм». Молодой хорват не оправдал ожиданий Луиса Энрике, и поэтому в команде решили полностью отпустить игрока.

Сумма трансфера должна составить около 5 миллионов фунтов. Тем не менее, «Барселона» планирует сохранить за собой право вернуть игрока за ту же сумму.



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