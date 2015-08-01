Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кураньи: «В ближайшие недели буду стараться как можно быстрее набрать оптимальную форму»

    Нападающий «Хоффенхайма» Кевин Кураньи, с 2010 по 2015 год выступавший за московское «Динамо», после первой тренировки вместе с новой командой, подчеркнул, что в ближайшее время постарается набрать оптимальную форму.

    «В последнее время я тренировался по индивидуальной программе, – приводит Bild слова Кураньи. – Мне уже не хватало тренировки вместе с командой. Поэтому в ближайшие недели буду стараться как можно быстрее набрать оптимальную форму».


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.08.2015 07:38
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2

      Danik007 1 августа 2015, 12:58

      рекламный спам

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11