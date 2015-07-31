«Манчестер Сити» отдал Унала в аренду

Нападающий английского «Манчестер Сити» Энес Унал, переехавший в Англию в этом месяце из родного «Бурсаспора», отправлен в двухгодичную аренду в бельгийский «Генк», сообщает официальный сайт «горожан». На данный момент, надо полагать, молодой игрок не готов конкурировать за место в основном составе, и клуб решил отдать его в целях получения постоянной игровой практики.





«Генк» в предыдущем чемпионате своей страны занял седьмое место. «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!