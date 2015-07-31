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    «Манчестер Сити» отдал Унала в аренду

    Нападающий английского «Манчестер Сити» Энес Унал, переехавший в Англию в этом месяце из родного «Бурсаспора», отправлен в двухгодичную аренду в бельгийский «Генк», сообщает официальный сайт «горожан». На данный момент, надо полагать, молодой игрок не готов конкурировать за место в основном составе, и клуб решил отдать его в целях получения постоянной игровой практики.
    «Генк» в предыдущем чемпионате своей страны занял седьмое место.

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    Источник: ФК «Манчестер Сити»

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    31.07.2015 22:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +39

      Hardskill 1 августа 2015, 01:05

      не понимаю зачем его вообще купили

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