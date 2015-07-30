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    МКЧ. «Милан» в серии пенальти уступил «Реалу»

    В очередном матче Международного кубка чемпионов встретились «Милан» и «Реал». В ответственный момент у проигравших пенальти не забил вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

    30 июля. Шанхай. Стадион «Шанхай»
    Реал (Испания) – Милан (Италия) – 0:0 (10:9 по пен.).
    Реал: Навас (Касилья, 46), Пепе (Карвахаль, 71), Арбелоа (Родригес, 71), Данило (Марсело, 71), Варан (Рамос, 46), Модрич (Кроос, 46), Бэйл (Черышев, 72), Касемиро, Лукас (Иско, 46), Роналду (Начо, 71), Бензема (Хесе, 46).
    Милан: Лопес (Доннарумма, 46), Алекс (Хонда, 46), Антонелли (Палетта, 73), Де Шильо (Калабрия, 74), Де Йонг, Эли (Адриано, 46), Поли (Бакка, 46), Черчи (Монтоливо, 46), Бертолаччи (Маури, 46). Сусо (Сапата, 46), Ньянг (Мексес, 46 (Матри, 90+4)).
    Судья: Ван Ди (Китай).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    30.07.2015 17:14
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    Комментарии (19)
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    phantom46
    1438271279
    Чем они кормят кипера молодого? Ему 16 лет, а рост 197см!!! Что же будет в 25 лет
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    bombardir001
    1438272728
    Милан хорошо себя показал удачи им дальше
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    vf123
    1438273198
    Милан хорош, но Реал круче
    Ответить
    89388900185
    1438273279
    УДАЧИ КУЗЕНАМ ТЛЬКР НИ ПРОТИВ ИНТЕРА
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    Denya Aquarius
    1438278008
    Реалу удачи в новом сезоне!!!
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    Arhive
    1438279257
    Милан вообще ребята!
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    ForzA95
    1438281372
    а Интер они разорвали)) FORZA MILAN!!!!!
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    commando
    1438332177
    Мде,этот молодой вратарь..серия пенальти,3 1ых удара прыгает в 1 и тот же угол,с логикой,ну когда-то же они туда ударят..в итоге 3 первых пенальти забивают в другой угол,потом тащит 1,потом сам же и не забивает,невероятные приключения 16и летнего парня.
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    95-shishani-95
    1438343440
    Удачи Реалу!
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    ologreds
    1694997512
    numo437249
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