«МЮ» готов заплатить 60 млн евро за Кавани

"Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани, сообщает источник.



По информации издания, "красные дьяволы" готовы заплатить за 28-летнего уругвайца 60 миллионов евро. Англичане намерены усилить линию нападения, после того как клуб покинули Робин ван Перси и Радамель Фалькао. В минувшем сезоне форвард провел в составе "ПСЖ" 53 матча и забил 31 мяч.



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