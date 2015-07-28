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    «МЮ» готов заплатить 60 млн евро за Кавани

    "Манчестер Юнайтед" не оставляет попыток приобрести нападающего "ПСЖ" Эдинсона Кавани, сообщает источник.

    По информации издания, "красные дьяволы" готовы заплатить за 28-летнего уругвайца 60 миллионов евро. Англичане намерены усилить линию нападения, после того как клуб покинули Робин ван Перси и Радамель Фалькао. В минувшем сезоне форвард провел в составе "ПСЖ" 53 матча и забил 31 мяч.

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    Источник: Tuttomercatoweb

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    28.07.2015 18:46
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +283

      nahan 29 июля 2015, 13:54

      Для МЮ это будет удачей.

      0
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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 29 июля 2015, 00:25

      Пускай берут ПСЖ не жалко.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 28 июля 2015, 23:33

      Что твориться с МЮ ((( Такие траты а толку пока что мало !

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 > XaXatyn 29 июля 2015, 00:24

      У МЮ крыша поехала. Надо Ван Гаала менять , а то МЮ вместо победы в ЛЧ опуститься на 8 место в чемпионате.

      0
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      Рейтинг: +28

      Nazi 28 июля 2015, 23:23

      Берите пожалуйстааааааааааааааа, до конца жизни буду молиться на МЮ :)))

      0
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      Рейтинг: +53

      Wayne Rooney 10 28 июля 2015, 21:55

      Не надо. Второй Фалькао получится.

      0
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      Рейтинг: +40

      vovinho11 28 июля 2015, 20:57

      во люди деньги делают

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      Рейтинг: +185

      kidd-75 28 июля 2015, 19:39

      Хорошо бы...

      0
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      Рейтинг: +9

      ArsenalAlania 28 июля 2015, 19:36

      мешки

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: -4

      qasi32 28 июля 2015, 19:17

      я рассылаю спам, я дурачок

      0
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