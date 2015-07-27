Пирло дебютировал в США и победил

Полузащитник американского «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло в воскресном матче МЛС против «Орландо» дебютировал в официальном матче за новый клуб. Итальянец вышел на поле на 57-й минуте. Его партнерами были такие игроки, как Андони Ираола, Давид Вилья, а за гостей весь матч провел бразилец Кака, обладатель «Золотого мяча».





26 июля. Нью-Йорк. Стадион «Янки-Стэдиум»