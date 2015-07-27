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    Пирло дебютировал в США и победил

    Полузащитник американского «Нью-Йорк Сити» Андреа Пирло в воскресном матче МЛС против «Орландо» дебютировал в официальном матче за новый клуб. Итальянец вышел на поле на 57-й минуте. Его партнерами были такие игроки, как Андони Ираола, Давид Вилья, а за гостей весь матч провел бразилец Кака, обладатель «Золотого мяча».

    26 июля. Нью-Йорк. Стадион «Янки-Стэдиум»
    Нью-Йорк Сити - Орландо Сити - 5:3

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    Источник: Бомбардир.ру

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    27.07.2015 00:26
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +283

      nahan 27 июля 2015, 13:08

      Классная кампания собралась...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Fil23 27 июля 2015, 04:28

      Футбол в штатах развивается очень быстро.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +166

      кермет 27 июля 2015, 00:30

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      молодец пирла ква ква через 20 лет может станеш легендой как тотти

      -6
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      ...
      Рейтинг: +293

      1897 > кермет 27 июля 2015, 06:48

      Он есть легенда,как Пирло,а не станет верблюдом,как Тотти.

      -2
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      Рейтинг: +834

      Master Football 7 27 июля 2015, 00:26

      А Лэмпард ?

      0
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      Рейтинг: +10

      Stromae2907 > Master Football 7 27 июля 2015, 05:13

      у него травма

      0
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