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    «Барселона» – «МЮ» – на «Бомбардире»

    «Бомбардир» напоминает всем своим читателям, что считанные минуты остаются до начала товарищеского матча с приставкой «супер», в котором друг против друга сыграют флагманы мирового футбола — испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед». Если вообразить, кто будет блистать в этот вечер на поле, то мурашек по коже не избежать. Поэтому приглашаем смотреть футбол вместе!
    А именно с помощью нашей текстовой трансляции, которую проведет Андрей Ковалев. Читайте, оставляйте мнения и болейте за своих.

    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.07.2015 22:20
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    Комментарии (16)
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    DXTK
    1437858164
    Да на поле отсутствуют несколько ключевых игроков в обоих клубах, вот почему игра такая какая есть.
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    DXTK
    1437858766
    А пока ничего нового не происходит команды катают мяч то на одной половине поля то на другой до ударов дело до ходит но они какие-то не сочные и не интересные.
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    DXTK
    1437858973
    Один гол забит видимо до конца мы больше голов не увидим может быть во втором тайме что то получиться но.....
    Ответить
    DXTK
    1437859367
    С этой подачей Вратарь МЮ Де Хея справился как повар с картошкой.
    Ответить
    DXTK
    1437859486
    Что-то мне подсказывает сейчас будет опасно у ворот Барселоны но нет не успел сказать как игроки Манчестера упустили мяч. Атак Барселоны тоже закончилась если не провалом то приблизительно к нему.
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    DXTK
    1437859943
    не понятно что происходит на поле Барселона думает отыгрываться или нет.
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    DXTK
    1437860038
    Я думаю на этом все смотреть дальше можно не смотреть и так понятно что будет так и хочется сказать низший класс для одной и не плохой для другой.
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    DXTK
    1437860316
    Вот тебе раз Голешник пропустили второй игроки Барселоны Манчестер видимо творит маленькую сенсацию. Но игра товарищеская и ничего она не решает и не значит.
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    Павлюченко 13
    1437928288
    Приставка \"супер\", правильно, что в кавычки взяли:)
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    ologreds
    1694997543
    numo436766
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