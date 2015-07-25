«Барселона» – «МЮ» – на «Бомбардире»

«Бомбардир» напоминает всем своим читателям, что считанные минуты остаются до начала товарищеского матча с приставкой «супер», в котором друг против друга сыграют флагманы мирового футбола — испанская «Барселона» и английский «Манчестер Юнайтед». Если вообразить, кто будет блистать в этот вечер на поле, то мурашек по коже не избежать. Поэтому приглашаем смотреть футбол вместе!