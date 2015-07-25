Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Чемпионшип Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Кубок Америки Саудовская Аравия МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    2 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    3 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    • Главная
    • Новости
    • Бенитес: «Мы дали шанс Кейлору Навасу проявить себя, и он смог это сделать»

    Бенитес: «Мы дали шанс Кейлору Навасу проявить себя, и он смог это сделать»

    Кейлор Навас будет основным голкипером «Реала» в предстоящем сезоне. Именно это дал понять главный тренер мадридского клуба Рафаэль Бенитес после победы над «Манчестер Сити» (4:1) в матче Международного кубка чемпионов.

    Напомним, что после великолепной игры на ЧМ-2014 в составе Коста-Рики голкипер перешел в стан мадридцев.

    «Мы хотели дать ему шанс проявить себя, и он смог это сделать. Мне нужен только один вратарь на каждую игру, и пока он у меня есть, я счастлив, – приводит слова наставника goal.com

    «Манчестер Сити» – «Реал»


    «Бомбардир» тестирует новый дизайн. Поделись своим мнением и помоги сделать сайт еще лучше!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.07.2015 08:57
    Рекомендуем
    Комментарии (12)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    noHbI4
    1437805526
    Навас был сильно недооценен в прошлом сезоне... думаю в этом он еще себя покажет.
    Ответить
    nahan
    1437807514
    Навас долго ждал этого момента.
    Ответить
    Deuced
    1437809437
    Навас после таких слов обязан зацеловать залысинку толстомордого
    Ответить
    sir_Alex
    1437810400
    Что и следовало ожидать. Удачи Навасу!
    Ответить
    Juventus21
    1437813105
    В следующем сезоне возьмут Де Хеа на халяву, а пока и Навас сгодится.
    Ответить
    LOKO 4ever
    1437826527
    Ну наконец-то,надеюсь это правда,Кейлор будет стоять еще лучше,чем на ЧМ,хоть и сидел на скамейке,удачи Навасу,удачи Реалу!!!
    Ответить
    ROIS
    1437842087
    молодец.
    Ответить
    95-shishani-95
    1437854993
    Молодец, удачи ему и в Реале, и в сборной!
    Ответить
    ologreds
    1694997548
    numo436688
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+