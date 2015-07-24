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    Гол Черышева помог «Реалу» обыграть «Манчестер Сити»

    Сегодня состоялся очередной матч Международного кубка чемпионов. В Мельбурне в присутствии 99382 зрителей мадридский «Реал» со счетом 4:1 обыграл «Манчестер Сити».

    В первом тайме было забито четыре мяча. После точных ударов Карима Бензема(21 мин), Криштиану Роналду (25 мин) и Пепе (44 мин) «сливочные» выигрывали со счетом 3:0, но уже в добавленное к тайму время арбитр ошибочно назначил пенальти в ворота мадридской команды, который уверенно реализовал Яя Туре.

    На 65-й минуте встречи на поле вышел российский легионер «Реала» Денис Черышев, заменивший Криштиану Роналду. Уже через семь минут Денис после передачи Иско ударом с линии вратарской установил окончательный счет матча– 4:1 в пользу «Реала».

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 15:07
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    Комментарии (52)
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    The Frei
    1437784710
    Мне нравиться что черышев не гониться за деньгами, и полностью выкладываеться на тренировках и на поле
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    Бешеный Джек
    1437787907
    молодец Череш
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    Cynic
    1437797314
    ну хз, пробьется ли в основу, шансов мало.
    Ответить
    Vladimir 808
    1437801467
    Очень рад за нашего парня! Успешной карьеры Денису!
    Ответить
    Баур 390АКА 06
    1437802373
    Его надо практика по болше
    Ответить
    dima090887
    1437804522
    Молодец! Что ещё сказать. Будет здорово если будет прогрессировать и попадёт в основу.
    Ответить
    Rasta572
    1437807163
    Рад за него))
    Ответить
    kokshareal
    1437808024
    Приятно слышать, но гол слишком простой
    Ответить
    fc_congaz_9
    1437808990
    Пора Черышеву начинать играть во взрослый футбол, если его оставят в Реале, то это для него вызов, и он должен его реализовать в полной мере...Если заиграет достойно в Реале, станет в ряд с самый лучшими футболистами в истории советского и российского футбола.....На него ставят большие ставки в России, поэтому для него дело чести, не упасть в грязь лицом и оправдать надежды болельщиков))) Удачи, Денис!!!
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    ologreds
    1694997553
    numo436612
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