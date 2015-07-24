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    • Стали известны стартовые составы матча «Манчестер Сити» – «Реал».

    Стали известны стартовые составы матча «Манчестер Сити» – «Реал».

    В 13.00 в австралийском Мельбурне начнется матч Международного кубка чемпионов, в котором встретятся «Манчестер Сити» и «Реал». Стали известны стартовые составы соперников.

    «Манчестер Сити»: Харт, Санья, Денайе, Хамфрис, Коларов, Туре, Фернандо, Делф, Насри, Силва, Стерлинг

    «Реал»: Навас, Пепе, Рамос, Марсело, Карвахаль, Кроос, Бэйл, Модрич, Иско, Роналду, Бензема.

    «Бомбардир.ру» будет вести текстовую трансляцию матча.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    24.07.2015 12:47
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    Комментарии (8)
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    Elves
    1437731383
    Фанат Месси новость писал? Роналду с маленькой буквы.
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    Cristiano Ronaldo07
    1437731411
    Роналду с маленькой буквы...хейтеры:)
    Ответить
    The_BESTolo4b
    1437731527
    ставлю на мешок сити
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    Cektor
    1437731674
    реал даже товарники играет основным составлм))
    Ответить
    Cektor
    1437732726
    серая форма реала не о чем
    Ответить
    OCHCHAEV
    1437733406
    )))
    Ответить
    ologreds
    1694997553
    numo436596
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