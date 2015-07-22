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    «Челси» наказал болельщика за расистскую выходку в парижском метро

    Ричарду Баркли, болельщику "Челси", обвиянемому в расистской выходке в парижском метро, выписан запрет на посещение домашних игр клуба сроком на 5 лет, сообщает Sky Sports.

    Напомним, что в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:1) группа поклонников лондонцев не пустила в вагон парижского метро темнокожего мужчину, скандируя при этом фразу: "Мы расисты, и нам это нравится".

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    Источник: Skysports

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    22.07.2015 13:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: -15

      Abrekkk 22 июля 2015, 23:01

      Вот где реально, а не к ЧМ борются с расизмом...Фримпонг, бегии!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1532

      starche 22 июля 2015, 22:33

      А у нас фанов спартака за это даже хвалат!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 19:08

      Есть чему поучиться...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Die Roten 22 июля 2015, 17:45

      ну правильно

      0
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      Рейтинг: +25

      Neuturungal 22 июля 2015, 17:12

      Этот Ричард Баркли, по-видимому, - маг из Магриба, раз все свидетели да и сам негр утверждали что их было четверо. (Был такой фильм "Аладдин и волшебная лампа", там такой маг расчетверялся а потом объединялся в одного).

      Короче, главные борцы с расизмом как всегда на уровне, и наша пятая колонна может опять поставить их в пример для немытой России.

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +653

      New_Look 22 июля 2015, 15:42

      фу-у-у-у! Как так можно? И эти люди хотели отобрать у нас ЧМ-2018???

      3
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      Рейтинг: +42

      firewing 22 июля 2015, 15:01

      Для таких расистов отличное наказание - отправлять на несколько месяцев-лет в глухую африканскую провинцию в какое-нибудь племя; уверен - если останутся в живых, их взгляды на себя и окружающих поменяются радикально.

      4
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      Рейтинг: +1369

      makkie 22 июля 2015, 13:56

      "Мы расисты, и нам это нравится" и "Мы Зенит, и нам это нравится" - найди отличие)

      0
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      Рейтинг: +653

      New_Look > makkie 22 июля 2015, 15:43

      Зенит научил англичан плохому?

      0
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      Рейтинг: +27

      Kalibriya 22 июля 2015, 13:44

      AFP 2015/GUARDIAN NEWS&MEDIA LTD:начиная с 2012 года полиция выявила более 350(!!!)случаев проявления расизма в английском футболе(в России 200).
      И они ещё нам о чём-то глаголят,демоны!

      3
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      Рейтинг: +239

      fcspartak 22 июля 2015, 13:37

      Уфа наказала Фримпонга за расистскую выходку на Открытие Арена. По решению клуба игрок пропустит 5 выездных матчей.

      -1
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      Рейтинг: +472

      Медив > fcspartak 22 июля 2015, 13:52

      Надо было дать пять жетонов лондонского метро

      4
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