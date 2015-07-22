«Челси» наказал болельщика за расистскую выходку в парижском метро

Ричарду Баркли, болельщику "Челси", обвиянемому в расистской выходке в парижском метро, выписан запрет на посещение домашних игр клуба сроком на 5 лет, сообщает Sky Sports.



Напомним, что в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:1) группа поклонников лондонцев не пустила в вагон парижского метро темнокожего мужчину, скандируя при этом фразу: "Мы расисты, и нам это нравится".



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