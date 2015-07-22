Моуриньо: «Мы живем в странном мире»

Главный тренер английского «Челси» Жозе Моуриньо ответил на критику своего коллеги из «Эвертона» Роберто Мартинеса, который обвинил «аристократов» в излишней настойчивости в желании приобрести защитника «ирисок» Джона Стоунса. Напомним, что лондонская команда готова выплатить за футболиста 28 миллионов фунтов.

«Что ж, в следующем году наша работа изменится. Наше первое предложение о покупке игрока будет поступать первого сентября, ведь, оказывается, до этого времени трансферное окно закрыто. Мы живем в странном мире. Полагаем, что рынок открыт, а это не так. Значит, в следующем сезоне будем начинать искать усиление только осенью», - заявил португалец.