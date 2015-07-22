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    Моуриньо: «Мы живем в странном мире»

    Главный тренер английского «Челси» Жозе Моуриньо ответил на критику своего коллеги из «Эвертона» Роберто Мартинеса, который обвинил «аристократов» в излишней настойчивости в желании приобрести защитника «ирисок» Джона Стоунса. Напомним, что лондонская команда готова выплатить за футболиста 28 миллионов фунтов.
    «Что ж, в следующем году наша работа изменится. Наше первое предложение о покупке игрока будет поступать первого сентября, ведь, оказывается, до этого времени трансферное окно закрыто. Мы живем в странном мире. Полагаем, что рынок открыт, а это не так. Значит, в следующем сезоне будем начинать искать усиление только осенью», - заявил португалец.

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    Источник: Goal.com

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    22.07.2015 06:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +283

      nahan 22 июля 2015, 12:09

      Желание приобрести никому не запретишь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +387

      Vladimir 808 22 июля 2015, 09:45

      Так может только ,, Особенный"!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      manunited10 22 июля 2015, 08:00

      У Жозе, свой другой мир...

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