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    • Международный кубок чемпионов. «Манчестер Сити» одержал верх над «Ромой»

    Международный кубок чемпионов. «Манчестер Сити» одержал верх над «Ромой»

    Исход ничейного матча между итальянской «Ромой» и английским «Манчестер Сити» решила серия послематчевых пенальти. Команды с первых минут были заточены под атакующий футбол. Англичане создали в сумме на порядок больше голевых моментов и были близки к победе со счетом 2:1, но итальянцы в концовке воспользовалась стандартом, который заработал Думбия, с последующим точным ударом Ляича. В итоге ничья, и победа «Манчестер Сити» по пенальти, благодаря двум сейвам вратаря Джо Харта.
    21 июля. Мельбурн. Стадион «Мельбурн Крикет Граунд»
    «Рома» (Рим) – «Манчестер Сити» (Манчестер) – 2:2 (по пен. 4:5) Текстовая трансляция
    Голы: 0:1 – Стерлинг, 3; 1:1 – Пьянич, 8; 1:2 – Ихеначо, 50; 2:2 – Льяич, 85.
    Рома: Де Санктис (Лобонц, 64),Торосидис, Манолас (Мбива, 46), Романьоли (Коул 46), Де Росси (Кейта, 46), Пьянич (Думбия, 73), Учан (Наингголан, 46), Флоренци (Кастан, 46), Тотти (Дестро, 46), Жервиньо (Льявич, 46), Итурбе (Фальке, 46).
    Манчестер Сити: Кабальеро (Харт, 46), Бакари Санья (Денайе, 46), Компани (Эванс, 82), Клиши (Коларов, 46), Мангала (Хорсфилд, 46), Сильва (Баркер, 46), Фернандо (Туре, 46), Сукулини (Насри, 46), Стерлинг (Лопес, 46), Гарсия (Навас, 46), Ихеначо (Унал, 72).
    Судья: Джарред Джиллетт (Австралия).

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    21.07.2015 15:12
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    Комментарии (37)
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    spartach091
    1437487652
    Рома молорики,чуть мешков не наказали!
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    andrew1965
    1437491128
    ,mbnoyki
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    andrew1965
    1437491147
    hjk
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    andrew1965
    1437491176
    ghjdthrf cdzpb
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    Neitra lFan
    1437492029
    Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду бойкотировал командную тренировку. Об этом сообщает Sport.es.Португалец досрочно покинул занятие, тогда как все его партнеры продолжили тренироваться. Издание утверждает, что причиной этого являются плохие отношения Роналду с новым наставником «Реала» Рафаэлем Бенитесом. Футболист якобы недоволен методами, применяемыми тренером на тренировках. В частности, португальцу не понравились некоторые упражнения, которые были предложены игрокам лично Бенитесом.Ранее Роналду неоднократно критиковал политику клуба в отношении работы с футболистами. Нападающий был против отставки Карло Анчелотти и последовавшего назначения Бенитеса, ему также не понравилось продление контракта с одним из физиотерапевтов, методы которого, как считают сами игроки «Реала», им не подходят. В итоге Роналду пригрозил руководству «сливочных» уходом в другой клуб.Его контракт с «Реалом» истекает в 2018 году, в услугах португальца заинтересованы «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед». В прошлом сезоне игрок провел за «королевский» клуб 52 матча, в которых забил 61 мяч. За «Реал» форвард выступает с 2009 года.
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    Miha
    1437496447
    Мда... Сейду уже и с точки не может забить... Совсем расклеился...
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    nahan
    1437497703
    Лоторея непредсказуема...
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    sir_Alex
    1437508280
    Стерлинг начал отрабатывать вложенные в него миллионы
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    Valar Morghulis
    1437511346
    Сити перестреляли римлянов)
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    ologreds
    1694997575
    numo436263
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