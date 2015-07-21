«Рома» – «Манчестер Сити» на «Бомбардире»!

Ровно в 13:00 по московскому времени начнется матч в рамках Международного кубка чемпионов, в котором сыграют итальянская «Рома» и английский «Манчестер Сити».
Итальянцы уже продемонстрировали свой боевой настрой, выиграв у мадридского «Реала». Матч привлекает наше внимание еще и тем, что в составе «горожан» дебютирует Рахим Стерлинг. Англичане провернули из самых громких трансферов межсезонья, теперь же 20-летнему футболисту на поле придется доказывать, что за него не зря были выплачены огромные деньги.
Начало текстовой трансляции на «Бомбардире« уже через 20 минут. Заходите, читайте, оставляйте свои комментарии. Ведущий – Андрей Ковалев.
Начало текстовой трансляции на «Бомбардире« уже через 20 минут. Заходите, читайте, оставляйте свои комментарии. Ведущий – Андрей Ковалев.