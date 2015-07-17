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    Венгер опроверг слухи об интересе к Бензема

    Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер опроверг слухи об "канониров" к нападающему "Реала" Кариму Бензема. Ранее английские СМИ сообщали, что лондонцы предложили «Реалу» за французского игрока 40 млн фунтов.

    "Я не знаю, откуда появилась эта информация, но ничего подобного сейчас не происходит. Я доволен тем составом, что у нас есть теперь", — сказал Венгер на пресс-конференции.
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    Источник: Чемпионат.ком

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    17.07.2015 14:14
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1532

      starche 18 июля 2015, 17:48

      Не очень-то он и нужен.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +228

      ANTI CULE 18 июля 2015, 08:05

      Ну конечно же слухи.

      0
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      Рейтинг: +42

      alboro 17 июля 2015, 23:09

      ок

      0
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      Рейтинг: +20

      Vizor 17 июля 2015, 19:12

      Венгер постоянно все слухи опровергает, так что это ничего не значит

      0
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      Рейтинг: +9

      Батя_Курова 17 июля 2015, 18:41

      но почему?
      неужели вулвичу не нужен французский коллекционный табурет?
      в стиле пуховика!

      Лондон синий!

      0
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      Рейтинг: +632

      Летчик66 17 июля 2015, 18:16

      Ништяк новость!

      0
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      Рейтинг: +437

      caravanbashi 17 июля 2015, 18:10

      Нужен Дима, а не Бензин.

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      Рейтинг: +5

      wemuo 17 июля 2015, 17:33


      а вы знаете простой секрет мужского превосходства?!Это полезно знать каждому мужчине и не только!вот читайте -- http://maximm.gu.ma

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      Рейтинг: +577

      Виталик ManUtd Rus 17 июля 2015, 17:16

      Вполне можно представить этот трансфер ! ))) 31 августа , как и говорилось )))

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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 17 июля 2015, 17:11

      Венгер- старый педофил, а Орсинал-хуйня

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