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    "Байер" объявил о переходе Та

    "Байер" подписал контракт с защитником "Гамбурга" Джонатаном Та, сообщает официальный сайт клуба из Леверкузена.

    Трудовое соглашение с 19-летним немцем рассчитано до лета 2020 года. Отметим, что, по неофициальным данным, трансфер футболиста обошелся в 10 миллионов евро. Уже в ближайшее время игрок присоединится к команде, проводящей сбор в городке Целль-ам-Зее-Капрун.

    Напомним, что в минувшем сезоне Та выступал за "Фортуну" на правах аренды, сыграв 23 матча во втором дивизионе чемпионата Германии.

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    Источник: ФК «Байер»

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    16.07.2015 10:54
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +59

      YAMAYKA 16 июля 2015, 14:39

      Та ну его этого Та та

      0
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      Рейтинг: +662

      Triem 16 июля 2015, 13:44

      Его как будто заставили подписать контракт))!

      1
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      ...
      Рейтинг: +23

      fan_fc_rostov > Triem 16 июля 2015, 22:04

      Посмотри какой он здоровый. Ещё не понятно кто кого заставил.

      0
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      Рейтинг: +68

      ЛиверпулькинГлор 16 июля 2015, 13:40

      Хуета она и в Байере Хуета.

      0
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      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд 16 июля 2015, 12:31

      Загорелый ариец.

      0
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      ...
      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник > Это_же_Энфилд 16 июля 2015, 12:47

      мамку свою с авы убери,не позорься

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > Сашка Охотник 16 июля 2015, 12:48

      Это твой папка, не узнал?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +105

      Сашка Охотник > ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:50

      Патриот? чебуРАШКА eбaнaя

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +475

      Это_же_Энфилд > Сашка Охотник 16 июля 2015, 12:51

      Ты что еббанько, это жи твоя сестра.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ > Сашка Охотник 16 июля 2015, 12:56

      Ай-яй-яй, как некультурно...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +291

      ПатриотЪ 16 июля 2015, 12:21

      Истинный ариец.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      Олли Кан 16 июля 2015, 11:44

      липовый "19-тилетний немец"..причем липовый по обеим "характеристикам" =))

      2
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      Рейтинг: +394

      Franz Beckenbauer 16 июля 2015, 11:27

      Для своих 19 лет, немец, но судя по всему представитель одной из африканских нации, выглядит довольно крупно. Что для его позиции есть Гуд! В общем перспективный игрок!

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      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1197

      George-CFC 16 июля 2015, 11:09

      Перспективный деф говорят...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +190

      МОСКОВСКИЕ КЕДЫ 16 июля 2015, 11:01

      Немец,такой немец

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