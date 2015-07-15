«СКА-Энергия» и «Торпедо» сыграли вничью

В матче 2-го тура ФНЛ «СКА-Энергия» из Хабаровска и армавирское «Торпедо» не забили ни одного гола.



15 июля. Хабаровск. Стадион им. В.И.Ленина



«СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Торпедо» (Армавир) – 0:0



«СКА-Энергия«: Дюпин, Удалый, Попов, Киреев, Купчин, Нестеренко, Калинский (Ваганов, 46), Плетин, Гайдаш (Кармазиненко, 72), Никифоров, Гатикоев (Умаров, 59).



«Торпедо»: Комаров, Алексанян (Пилиев, 90), Дугалич, Мирошниченко, Морозов, Хурцидзе, Михеев (Воронкин, 80), Чежия, Джаркава, Геперидзе (Исаев, 88), Амбарцумян.



Предупреждения: Амбарцумян, 66.



Судья: Роман Чернов (Москва).



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: ! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!