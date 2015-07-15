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    «СКА-Энергия» и «Торпедо» сыграли вничью

    В матче 2-го тура ФНЛ «СКА-Энергия» из Хабаровска и армавирское «Торпедо» не забили ни одного гола.

    15 июля. Хабаровск. Стадион им. В.И.Ленина

    «СКА-Энергия» (Хабаровск) – «Торпедо» (Армавир) – 0:0

    «СКА-Энергия«: Дюпин, Удалый, Попов, Киреев, Купчин, Нестеренко, Калинский (Ваганов, 46), Плетин, Гайдаш (Кармазиненко, 72), Никифоров, Гатикоев (Умаров, 59).

    «Торпедо»: Комаров, Алексанян (Пилиев, 90), Дугалич, Мирошниченко, Морозов, Хурцидзе, Михеев (Воронкин, 80), Чежия, Джаркава, Геперидзе (Исаев, 88), Амбарцумян.

    Предупреждения: Амбарцумян, 66.

    Судья: Роман Чернов (Москва).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    15.07.2015 14:14
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    Комментарии (24)
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    Wilhelmson
    1436960696
    Игра достойна финала, за кубок птицефабрики
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    drug01
    1436961191
    Карпуша играет по своей схеме!
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    REDWHITE_
    1436961553
    Карпин рулит!) Сначала запитер-2 прибил, теперь Дальний Восток)))
    Ответить
    spartach n1
    1436962394
    Учитывая дальний перелет неплохо.
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    cska plus
    1436962670
    волерик прогрессирует, но его наверное хватит на 5-6 туров, как всегда!
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    luke-c1
    1436967938
    Карпин- молодец! Давай Валерий!
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    WhiteLuckyBuster
    1436968810
    Беспонтовая игра
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    pin_y
    1436971789
    Очень жаль для ска!!!!!
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    ologreds
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    numo435750
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