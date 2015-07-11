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    • Валерий Оганесян: «Через три года «Торпедо» должно играть в Премьер-лиге»

    Валерий Оганесян: «Через три года «Торпедо» должно играть в Премьер-лиге»

    Президент армавирского «Торпедо» Валерий Оганесян сообщил, что в ближайшие годы В Армавире планируется построить новый стадион, а также подтвердил помощь клубу со стороны Олега Мкртчана.

    «Акционеры пообещали, что будет построена база, будет построен стадион минимум на 15 тысяч. Это серьезный проект на долгие годы. Акционеры поставили задачу – через 3 года «Торпедо» должно играть в Премьер-Лиге. Не могу сказать, что Олег Мкртчан будет именно главным акционером, но пока он и власти Армавира помогают клубу», – отметил Оганесян в интервью корреспонденту «Чемпионата».

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    Источник: Чемпионат.ком

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    11.07.2015 13:20
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    Комментарии (50)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    ДСА
    1436629255
    В десятки раз дешевле поднять Торпедо Армавир, чем содержать Кубань.
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    diktor
    1436630398
    Думаю даже раньше выйдут-вопрос только в инфраструктуре клуба будет.
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    нoГГано
    1436633746
    Мне помнится в 2006-2008 годах когда то о Белгородском Салюте так говорили,мол Салют к 2010 году будет выступать в РПЛ на новом современном стадионе....в итоге,не стадиона не самого клуба.
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    колпанколпан
    1436635921
    Армянин из Армавира заявился на получение деньгов под свои озвученные периферийные понты.Очередная трехлетка набить карман с рекламой светлого будущего.
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    spartak11
    1436637044
    удачи автозаводцам!
    Ответить
    За Краснодар
    1436637733
    Удачи Торпедо!Ходил на него ещё лет эдак 15 назад.Тогда ещё лавочки были и мужики на них газетки растилали и мастырили своеобразный стол с выпивкой и закуской.Весело было матчи посещать хоть и второй дивизион.Народу приходило больше чем на Торпедо московское сейчас.
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    cpartak60
    1436703878
    сначала думал про московское разговор!армавирское навряд ли выйдет!
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    112910415
    1436722076
    не будем пока обращать внимание на лозунги
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    mat73
    1436857787
    Неплохие планы! Дерзайте!
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    ologreds
    1694997632
    numo435386
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