Кубок ФНЛ пройдет на Кипре

Директор информационного департамента ФНЛ Павел Новиков сообщил, что товарищеский турнир Кубок ФНЛ состоится не в Турции, а на Кипре.

«Кубок ФНЛ пройдет с 14 по 24 февраля. В турнире примут участие 16 команд. Место проведения турнира – Кипр. Приняли такое решение, так как для клубов там будут созданы все необходимые условия. Кроме того, у нас есть опыт проведения Кубка ФНЛ на Кипре.



На Кипре мы проводили два первых Кубка ФНЛ. Только тогда в нем принимали участие восемь команд. Мы предлагали в качестве варианта для проведения турнира Кипр, так как там есть некие наработанные связи», — рассказал Новиков.