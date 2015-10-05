Отступные Карпина намного больше, чем 300 тысяч

Главный тренер армавирского «Торпедо» Валерий Карпин опроверг появлявшиеся новости о своей возможной отставке.

«Это неправда», – отрезал Карпин.

Также наставник прокомментирова слухи о сумме отступных, прописанной в его контракте. Ранее сообщалось, что она составляет 300 тысяч евро.

«И это неправда. Отступные намного больше. За прессой я не слежу, но в этом случае позвонили и сообщили знакомые».

Информацию об отставке Карпин воспринял спокойно.

«Улыбнулся. Акционеры были на игре, понимание процессов у клуба есть».