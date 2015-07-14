Хитцфельд: "Бавария" должна вывести номер Швайнштайгера из обращения"

Бывший главный тренер немецкой "Баварии" Оттмар Хитцфельд призвал мюнхенцев навечно закрепить 31-й номер за ушедшим в "Манчестер Юнайтед" Бастианом Швайнштайгером.



"Эта майка должна уйти в архив. Уверен, что в скором времени этот номер будет принадлежать только Бастиану", - заявил специалист.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах - новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!