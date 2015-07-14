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    Хитцфельд: "Бавария" должна вывести номер Швайнштайгера из обращения"

    Бывший главный тренер немецкой "Баварии" Оттмар Хитцфельд призвал мюнхенцев навечно закрепить 31-й номер за ушедшим в "Манчестер Юнайтед" Бастианом Швайнштайгером.

    "Эта майка должна уйти в архив. Уверен, что в скором времени этот номер будет принадлежать только Бастиану", - заявил специалист.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    14.07.2015 11:52
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    Комментарии87
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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 15 июля 2015, 16:44

      Судя по всему Лукас Шолль взял себе номер Бастиана Швайнштайгера. Сегодня игрок занимался на тренировке с футболкой под номером #31.

      Вахах, уже прикарманили.))

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      Рейтинг: +154

      DonnyDarko > Сливки общества 16 июля 2015, 07:54

      надеюсь из Шолля вырастит первокласный Баварец

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      Рейтинг: +188

      IKER-RAUL 15 июля 2015, 01:26

      очень даже верно сказано, успехов Бастиану в АПЛ!

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      Рейтинг: +106

      Vilent 14 июля 2015, 22:16

      Интересны так же детали о прощальном видео, снятым Швайнштайгером. Как оказалось он записал это видео уже 4 недели назад, когда и сам ещё не на 100% знал, что покинет клуб.

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      Рейтинг: +106

      Vilent 14 июля 2015, 22:16

      Всем баварцам, которые в шоке от продажи Бастиана и других важных игроков за время работы в клубе Гвардиолы, будет интересна эта новость (если ещё не читали на др. ресурсах):
      В ночь с субботы на воскресенье расстроенные фанаты Баварии повесили около входа на территорию клуба длинный белый плакат с содержанием:
      "Пеп и раб КХР: Вы разрушаете нашу идентичность"
      КХР - Карл Хайнц Румменигге.
      -
      Многие болельщики в Германии оставляют в социальных сетях свои недовольства по поводу испанизации Баварии: "Отвратительно, как он медленно, но уверенно разрушает душу Баварии" - пишет один.
      -
      "Для меня Бавария Мюнхен теряет всё больше и больше людей, которые являются лицом клуба. "Mia san Mia" - чувство уже давно былo разменянo на испанское "Olé" " - пишет другой.

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg > Vilent 15 июля 2015, 09:39

      Если вдруг Пеп в следуйшем году возьмет Лч вы ведь совсем по другому запляшите !

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      Рейтинг: +48

      muller > Baisangur95reg 15 июля 2015, 12:49

      Если

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      Рейтинг: +10

      kroos_39 > Baisangur95reg 15 июля 2015, 14:55

      нет , пускай уходит ! ! я с самого начало был недоволен , что его назначают , но глоры были рады что он переходит в Баварию ! даже многие барселонцы начали болеть за Баварию , типо чисто из-за Пепа ! но они все глоры !

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg > kroos_39 15 июля 2015, 23:05

      Да звездочка Немецкой машины быстро утихла!Бавария как Ювентус в своих лигах не имеющие себе конкурентов,Вон была Борусия,так вы их лидеров себе перервали!

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      Рейтинг: +106

      Vilent > Baisangur95reg 16 июля 2015, 21:38

      ЛЧ будет как леденец. На время все будут радоваться. Но проблемы никуда не уйдут.
      Выигрывать ЛЧ любой ценой, у меня лично, интереса нет.

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      Рейтинг: +106

      Vilent > Baisangur95reg 16 июля 2015, 21:39

      Покажи мне флагманов других чемпионатов, которые не скупают лидеров у других команд. Найдёшь одну? Вот и я о том же.

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      Рейтинг: +283

      nahan 14 июля 2015, 22:01

      Культ личности есть даже у немцев...

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      Рейтинг: +922

      Zidan05 14 июля 2015, 18:40

      Ну 31 номер можно и закрепить, а вот если бы он был 10,9, то тут уж никак!
      Как бы не было обидно фанам Баварии, но Бастиан в клубе лишь игрок определенного периода!
      Ведь не думаете вы, что в Баварии не будет такого игрока больше!

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      Рейтинг: +115

      Baisangur95reg 14 июля 2015, 17:20

      А за Хави номер не закрепили,Вот что самое обидное

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      Рейтинг: +421

      Сливки общества 14 июля 2015, 17:05

      Бавария» готова вернуть всем деньги или обменять на другую футболку, кто купил новую форму с фамилией Швайнштайгера.

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      Рейтинг: +238

      AlexanderP622 14 июля 2015, 16:40

      Этого не стоит делать.

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      Рейтинг: +12

      umuom 14 июля 2015, 16:07


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