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    «Краснодар» и «Атлетик» разошлись миром

    «Краснодар» в субботу провел товарищеский поединок с представителем испанской Примеры, с которым сумел сыграть вничью.

    11 июля. Бишофсхофен (Австрия). Стадион «Шпортплац».

    «Краснодар» (Россия) – «Атлетик» (Испания) – 1:1 (0:0).

    Голы: 0:1 – Фернандес, 48; 1:1 – Мамаев, 70.

    «Краснодар»: Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Петров, Ахмедов (Батютин, 67), Лаборде (Вандерсон, 55), Перейра (Газинский, 46), Мамаев, Смолов, Ари.

    «Атлетик» (1 тайм): Ираисос, Боведа. Баленсиага, Саборит, Элустондо, Акече, Беньят, Иттураспе, Сусаета, Адуриц, Гомес.

    «Атлетик» (2 тайм): Эррерин, Бустинса, Этчейта, де Маркос, Гурпеги, Моран, Лопес, Эрасо, Фернандес, Уильямс, Сола.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    11.07.2015 19:50
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    Комментарии (22)
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    artem 81
    1436641640
    КРАСНОДАР - Лучшие в ПЛ
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    fr3nd
    1436642101
    чо-то как-то слабовато на сборах краснодар играет. ни о каких налаживаниях игровых связей речи уже и быть не может
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    densmen
    1436645320
    В ЛЕ будет полный провал
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    A111EX
    1436646040
    Краснодар,будет на высоте,и ни как иначе
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    hodyrev
    1436647081
    14 игроков Краснодара против 22 игроков Бильбао,главное что бы без травм Краснодар то могут что то показать)
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    Suomi 23
    1436648298
    Ещё раз - для тех , кто в танке. Все эти товарняки не значат ровным счётом ничего для болельщиков и фанатов. ( К коим отношусь и я.) Мы не знаем - какие задумки были у Кононова на эти матчи, какие схемы и комбинации он наигрывал и опробывал и т.п. Так - чисто в лоб , невооруженным взглядом - пока вроде нормалёк. Конечно потеря Широкова и Измайлова пока не компенсируется полностью Смоловым и Торбинским, и у Жорика пока ножка не срослась, но в целом, я думаю - Краснодар должен пройти в группу в ЛЕ. Уже говорил и еще раз скажу - хочу, чтобы нам достался Саутгемптон или Вест Хем. Остальное - не интересно ...
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    Деникин_А
    1436657973
    УРРРРРРРААААААА! Енджейчик на поле! Оборона в сборе
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    nahan
    1436705517
    Неплохой спарринг получился.
    Ответить
    112910415
    1436723306
    вот так-то лучше
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    ologreds
    1694997630
    numo435413
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