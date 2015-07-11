«Краснодар» и «Атлетик» разошлись миром

«Краснодар» в субботу провел товарищеский поединок с представителем испанской Примеры, с которым сумел сыграть вничью.



11 июля. Бишофсхофен (Австрия). Стадион «Шпортплац».





«Краснодар» (Россия) – «Атлетик» (Испания) – 1:1 (0:0).



Голы: 0:1 – Фернандес, 48; 1:1 – Мамаев, 70.





«Атлетик» (2 тайм)

: Эррерин, Бустинса, Этчейта, де Маркос, Гурпеги, Моран, Лопес, Эрасо, Фернандес, Уильямс, Сола.





Дикань, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Петров, Ахмедов (Батютин, 67), Лаборде (Вандерсон, 55), Перейра (Газинский, 46), Мамаев, Смолов, Ари.Ираисос, Боведа. Баленсиага, Саборит, Элустондо, Акече, Беньят, Иттураспе, Сусаета, Адуриц, Гомес.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!