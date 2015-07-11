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    "Монако" арендовал у "Бенфики" Элдера Кошту

    "Монако" усилился очередным новичком. Как сообщает AFP, монегаски арендовали на один сезон полузащитника "Бенфики" Элдера Кошту, который вторую половину прошедшего сезона выступал на правах аренды за "Депортиво". После окончания срока аренды "Монако" сможет выкупить контракт португальца.

    Напомним, что ранее "Монако" оформил трансферы Адама Траоре и Ивана Кавалейру.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2015 09:57
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