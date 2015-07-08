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    Моуриньо должен подписать с "Челси" новый контракт

    Главный тренер лондонского "Челси" Жозе Моуриньо в ближайшее время подпишет новый контракт со своим работодателем. Соглашение будет рассчитано на четыре года. Зарплата специалиста останется прежней - 12 миллионов евро в год.

    Напомним, что "аристократы" уже 15-го июля отправятся в турне по Северной Америке.

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    Источник: «Советский спорт»

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    08.07.2015 17:17
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    Комментарии48
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      Рейтинг: +865

      ROIS 9 июля 2015, 21:32

      Лучший клуб мира + лучший тренер мира = убойная сила ! В этом году АПЛ и ЛЧ наши !!!

      0
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      Рейтинг: +865

      ROIS 9 июля 2015, 21:30

      Ура !

      0
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      Рейтинг: +921

      alessios1990 9 июля 2015, 08:17

      Да подпишет Маур новое соглашение с Челси! Все таки это почти его второй дом) Тем более его все устраивает в этом клубе и руководство синих на него рассчитывает. Удачи Жозе на будущее)

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 9 июля 2015, 07:28

      Кто бы сомневался...

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      Рейтинг: +103

      Lucius Vorenus 8 июля 2015, 23:32

      он крут

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      Рейтинг: +356

      Ruslan3132 8 июля 2015, 23:05

      Все равно лучше всего Мауру подошел Челси.

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      Рейтинг: +487

      Катя_МЮ 8 июля 2015, 23:01

      Кто-то удивлён?
      Моуриньо - очень ценный тренер. Челси незачем искать кого-то другого, пока есть Жозе, - шансов на выигрыш придостаточно, ибо тренер грамотный. Каким бы его ни считали, я лично считаю его очень интересным, начиная от интервью, которые он даёт просто в шикарной манере, заканчивая его профессионализмом в поиске наилучшего подхода к тому или иному футболисту. Жозе - именно тот харизматичный тренер, который не помешал бы любому клубу. И пусть некоторые, кому ни лень произносят всякую ерунду относительно его характера, именно он помогает быть ему на вершине. Поэтому. Лишь уважение.

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      Рейтинг: +865

      ROIS > Катя_МЮ 9 июля 2015, 21:31

      Золотые слова.

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      Ответить
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      Рейтинг: +53

      bangladesh 8 июля 2015, 21:23

      Мауриньо и Челси - синонимы!)

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      Рейтинг: +43

      bertoshas 8 июля 2015, 20:52

      Заслужил!

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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 8 июля 2015, 20:36

      Никому это не интересно, можете удалит.

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