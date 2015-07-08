Моуриньо должен подписать с "Челси" новый контракт

Главный тренер лондонского "Челси" Жозе Моуриньо в ближайшее время подпишет новый контракт со своим работодателем. Соглашение будет рассчитано на четыре года. Зарплата специалиста останется прежней - 12 миллионов евро в год.



Напомним, что "аристократы" уже 15-го июля отправятся в турне по Северной Америке.



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