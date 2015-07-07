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    • «Краснодар» по-прежнему не выигрывает в товарищеских матчах

    «Краснодар» по-прежнему не выигрывает в товарищеских матчах

    «Краснодар» сегодня сыграл товарищескую игру с австрийской «Аустрией» и по-прежнему остается без побед в контрольных поединках.

    7 июля. Клагенфурт (Австрия). Стадион «Хипо-Арена».

    «Краснодар» (Россия) – «Аустрия» (Австрия) – 0:0.

    «Краснодар»: Синицын, Гранквист, Сигурдссон, Енджейчик, Петров, Газинский (Батютин, 67), Торбинский, Ахмедов, Быстров (Мамаев, 61), Вандерсон, Ари (Смолов, 65).

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.07.2015 21:50
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    Комментарии (42)
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    ВАЙПЕР
    1436299883
    товарники это удел спартака, а Краснодар ещё скажет своё слово в официальных матчах
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    Leicester City
    1436300662
    !!!
    Ответить
    REDAT
    1436301188
    С глазели наш \"Краснодар\"!Что никак не начнут выигрывать.Удачи!!!!!!!!!!!!
    Ответить
    112910415
    1436321739
    хитрая хитрость
    Ответить
    nahan
    1436330076
    Не это важнее, а то, чтобы вовремя извлекли уроки.
    Ответить
    mat73
    1436331495
    Просто Кононов хочет срулить с Краснодара, наверное, вот и тянет спецом резину
    Ответить
    nahan
    1436332481
    С австрийской командой даже сборная вничью не сыграла...
    Ответить
    Nazar800
    1436406780
    смысла нет,-выигрывать...
    Ответить
    Сливки общества
    1436604932
    Нормальный результат.
    Ответить
    ologreds
    1694997652
    numo435061
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