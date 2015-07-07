«Краснодар» по-прежнему не выигрывает в товарищеских матчах

«Краснодар» сегодня сыграл товарищескую игру с австрийской «Аустрией» и по-прежнему остается без побед в контрольных поединках.





7 июля. Клагенфурт (Австрия). Стадион «Хипо-Арена».

«Краснодар» (Россия) – «Аустрия» (Австрия) – 0:0.