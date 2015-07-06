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По сообщению Bild.de, голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп близок к переходу в "ПСЖ" за 9 миллионов евро.
Источник также сообщает, что в ближайшее время вратарь может пройти мед.обследование в парижском клубе. Сумма перехода должна составить 9 миллионов евро, однако она может увеличиться в зависимости от успехов игрока в новой команде. Гериберт Бруххаген, председатель наблюдательного совета "Айнтрахта", заявил, что оба клуба ведут активные переговоры относительно трансфера Траппа.
Ранее было известно, что в случае перехода Траппа в "ПСЖ", франкфуртский клуб приобретет вратаря дортмундской "Боруссии" Романа Вайденфеллера.