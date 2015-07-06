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    Трапп близок к переходу в "ПСЖ"

    По сообщению Bild.de, голкипер "Айнтрахта" Кевин Трапп близок к переходу в "ПСЖ" за 9 миллионов евро.

    Источник также сообщает, что в ближайшее время вратарь может пройти мед.обследование в парижском клубе. Сумма перехода должна составить 9 миллионов евро, однако она может увеличиться в зависимости от успехов игрока в новой команде. Гериберт Бруххаген, председатель наблюдательного совета "Айнтрахта", заявил, что оба клуба ведут активные переговоры относительно трансфера Траппа.

    Ранее было известно, что в случае перехода Траппа в "ПСЖ", франкфуртский клуб приобретет вратаря дортмундской "Боруссии" Романа Вайденфеллера.

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    Источник: Bild

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    06.07.2015 12:15
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 7 июля 2015, 12:28

      Всё ближе и ближе...

      0
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      Рейтинг: +283

      nahan 6 июля 2015, 20:01

      Неплохой выбор.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      Bahta 6 июля 2015, 17:22

      А как же Сиригу?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +229

      Олли Кан 6 июля 2015, 13:50

      отличный кипер! в ПСЖ выйдет на новый уровень

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +170

      Субъективное мнение 6 июля 2015, 13:04

      Интересно что будет с Сиригу, ведь тоже приличный вратарь, который просто так места в основе не отдаст... Кстати, тем временем Баккали прошел медосмотр в Валенсии.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10

      milito93_48 6 июля 2015, 12:56

      Вайденфеллер в курсе???

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      Рейтинг: +229

      Олли Кан > milito93_48 6 июля 2015, 13:52

      а ему только на руку: все равно он с Бюрки не сможет конкурировать

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      Рейтинг: +125

      Макалай Калкин 6 июля 2015, 12:51

      Зрелый обмен)

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      Рейтинг: +988

      dimagas1 6 июля 2015, 12:37

      Сиригу уходит?

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