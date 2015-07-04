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    «Аякс» сыграл вничью с московским «Динамо»

    Московское «Динамо» и амстердамский «Аякс» в сегодняшнем товарищеском матче победителя не выявили.

    4 июля, Кематен-ин-Тироль (Австрия), стадион «Спортплац Кематен».

    «Динамо» (Москва) – «Аякс» (Амстердам) – 2:2 (1:1).
    Голы: 0:1 – Кузьмин (АГ), 18; 1:1 – Соснин, 30; 1:2 – Базур, 59; 2:2 – М»Вила, 83.

    «Динамо»: Габулов, Самба (Дьяков, 19), Губочан, Соснин (Ротенберг, 66), Жирков (Морозов, 65), Зобнин, Кузьмин (Кокорин, 60), Вальбуэна (Левин, 66), Джуджак (Ташаев, 46), Ионов, М'Вила.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    04.07.2015 19:08
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    Комментарии (63)
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    drug01
    1436033273
    Результат хороший!
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    Gotlib
    1436033375
    Пока без поражений!
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    mat73
    1436038250
    Почему Аякс сыграл? А не Динамо сыграло?)))
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    баск
    1436040414
    А какую банку М'Вила положил, это же номер на загляденье был) Первый гол, кстати, тоже был очень неплох, славненькая такая многоходовочка...
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    cergei1971
    1436041025
    где был кокорин когда забивали?опять спал
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    nahan
    1436066058
    Неплохо для начала.
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    alessios1990
    1436075575
    Новичок клуба Мвила спас Динамо Москва от поражения в матче с Аяксом! Надо понимать, что у Саламовича Мвила и Ванкер будут парой основных опорников на сезон. Хотя еще Денисов может вернутся)
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    Cool-Kurt Angle
    1436107787
    М'Вила и Дьяков ток новые имена,остальные молодые =/
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    112910415
    1436119133
    недурно
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    ologreds
    1694997671
    numo434785
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