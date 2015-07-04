«Аякс» сыграл вничью с московским «Динамо»

Московское «Динамо» и амстердамский «Аякс» в сегодняшнем товарищеском матче победителя не выявили.



4 июля, Кематен-ин-Тироль (Австрия), стадион «Спортплац Кематен».



«Динамо» (Москва) – «Аякс» (Амстердам) – 2:2 (1:1).

Голы: 0:1 – Кузьмин (АГ), 18; 1:1 – Соснин, 30; 1:2 – Базур, 59; 2:2 – М»Вила, 83.





«Динамо»: Габулов, Самба (Дьяков, 19), Губочан, Соснин (Ротенберг, 66), Жирков (Морозов, 65), Зобнин, Кузьмин (Кокорин, 60), Вальбуэна (Левин, 66), Джуджак (Ташаев, 46), Ионов, М'Вила.



Внимание! С 1 августа наш проект переезжает на новый домен: bombardir.ru В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки! Габулов, Самба (Дьяков, 19), Губочан, Соснин (Ротенберг, 66), Жирков (Морозов, 65), Зобнин, Кузьмин (Кокорин, 60), Вальбуэна (Левин, 66), Джуджак (Ташаев, 46), Ионов, М'Вила.С 1 августа наш проект переезжает на новый домен:В планах – новый дизайн, новые авторы, новые рубрики, эксклюзивные интервью, мобильная версия и многое другое. Запоминайте новый адрес и добавляйте в закладки!