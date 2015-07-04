Кака уговаривает Боатенга перейти в "Орландо"

Карьера экс-полузащитника "Шальке" Кевин-Принса Боатенга может продолжиться в MLS. По сообщениям gianlucadimarzio.com, хавбек "Орландо" Кака уговаривает 28-летнего футболиста, с которым они вместе выступали за "Милан", перейти в его команду. Сам ганец всерьез обдумывает такой вариант, однако также возможно его возвращение в "Милан".





В минувшем сезоне Боатенг провел в составе немецкого клуба 25 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.



