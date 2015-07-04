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    Кака уговаривает Боатенга перейти в "Орландо"

    Карьера экс-полузащитника "Шальке" Кевин-Принса Боатенга может продолжиться в MLS. По сообщениям gianlucadimarzio.com, хавбек "Орландо" Кака уговаривает 28-летнего футболиста, с которым они вместе выступали за "Милан", перейти в его команду. Сам ганец всерьез обдумывает такой вариант, однако также возможно его возвращение в "Милан".


    В минувшем сезоне Боатенг провел в составе немецкого клуба 25 матчей и отметился четырьмя результативными передачами.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.07.2015 06:57
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +283

      nahan 4 июля 2015, 13:36

      Соскучился по одноклубнику...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57

      NEOn13 4 июля 2015, 12:13

      решил карьеру окончить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +157

      Sevastopol-www 4 июля 2015, 09:52

      Молод он ещё для МЛС...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +43

      Карпати1963 4 июля 2015, 09:15

      Добре є

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      mamrik-09 4 июля 2015, 08:26

      Отлично

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +12

      Alejandro7 4 июля 2015, 08:20

      Боатенг как игрок уже давно спекся. Пусть будет новый Милан с новыми звездами

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +15

      vuomu 4 июля 2015, 07:51

      ХОЧЕШЬ НЕЗАБЫВАЕМОГО СЕКСА на всю ночь! После этого я стал Львом в постеле, об этом уже пишут и в журналах, сами почитайте -- http://maximm.gu.ma

      0
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      ...
      Рейтинг: +228

      Cool-Kurt Angle > vuomu 4 июля 2015, 09:17

      ты сотрудник бомбардира?

      1
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      Рейтинг: +882

      spartach091 4 июля 2015, 07:02

      Кака может и приболтать его,а нужен ли он Милану ??

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