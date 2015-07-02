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    Киевское "Динамо" требует за Драговича 20 млн. фунтов

    Лондонский "Вест Хэм" пытается проибрести у киевского "Динамо" австрийского центрального защитника Александра Драговича. Киевляне ответили, что готовы расстаться с футболистом, но не менее чем за 20 млн. фунтов.

    Внушительная сумма может отпугннуть покупателя и заставит английский клуб отказаться от трансфера. Напомним, недавно сообщалось об интересе к персоне Драговича многих европейских клубов, в их числе - "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Интер".

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    Источник: Telegraph.co.uk

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    02.07.2015 09:33
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +77

      MALOY74 2 июля 2015, 22:56

      требуют ))), да сколько дадут за столько и уйдет.

      0
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff 2 июля 2015, 15:12

      За такие деньги всю Украину можно купить

      2
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    • ...
      Рейтинг: +52

      MariupolFERD 2 июля 2015, 15:10

      За такие деньги лучше Абденнура из Монако купить

      0
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    • ...
      Рейтинг: +145

      artemka451 2 июля 2015, 13:55

      За газ зеня зимой заберет!!!!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +988

      dimagas1 2 июля 2015, 13:05

      Ну и хорошо....пусть переплачивают...хотя я б его таким уж хорошим защитником не назвал...да растет и прогрессирует, не больше этого.

      0
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      Рейтинг: +26

      robocop 2 июля 2015, 13:03

      А Рональдо они не хотят,лимонов за пять-шесть?
      В Вест Хэм едут дешевые игроки...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +156

      ст_прапорщик 2 июля 2015, 12:54

      если есть такой спрос, почему-бы не заломить? только он ДК и самим сгодился бы

      3
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      Рейтинг: +364

      Adler angriff > ст_прапорщик 2 июля 2015, 15:13

      Когда я впервые увидел твой комментарий, мне показалось, что ты утырок. В дальнейшем ты меня убедил: не показалось.

      1
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      Рейтинг: +118

      Фанат футбола 67 2 июля 2015, 12:41

      За эту цену никто не купит.

      1
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      Рейтинг: +10

      Dynamo22 2 июля 2015, 12:20

      Так супер

      0
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      Рейтинг: +79293

      Zenit-84 2 июля 2015, 12:13

      Сбросят цену

      0
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