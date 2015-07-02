Киевское "Динамо" требует за Драговича 20 млн. фунтов

Лондонский "Вест Хэм" пытается проибрести у киевского "Динамо" австрийского центрального защитника Александра Драговича. Киевляне ответили, что готовы расстаться с футболистом, но не менее чем за 20 млн. фунтов.

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Внушительная сумма может отпугннуть покупателя и заставит английский клуб отказаться от трансфера. Напомним, недавно сообщалось об интересе к персоне Драговича многих европейских клубов, в их числе - "Бавария", "Манчестер Юнайтед", "Интер".