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    Абу Диаби покидает "Арсенал"

    Лондонский "Арсенал" не стал продлевать контракт с 29-летним полузащитником Абу Диаби. 29-летний француз был одним из самых травматичных футболистов в истории команды.

    За последние два сезона Диаби принял участие только двух матчах и сейчас покинул команду в качестве свободного агента.

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    Источник: ФК «Арсенал»

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    02.07.2015 01:37
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +68

      Mr Siberian 2 июля 2015, 23:07

      Старая новость, зачем повторяться?

      0
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      Рейтинг: +76

      Шмавон 2 июля 2015, 20:36

      удачи, а главное без травм в дальнейшем.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +253

      Inside91 2 июля 2015, 20:22

      Жаль конечно, что все так сложилось для него. Когда был здоровым, показывал отменную игру.

      0
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      Рейтинг: +10

      AS-Arsenal 2 июля 2015, 13:32

      Гуд бааай...

      0
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      Рейтинг: +10

      Олег Максимович 2 июля 2015, 13:23

      как жаль, незаменимый игрок

      0
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      Рейтинг: +410

      nnbb199O 2 июля 2015, 12:32

      Наконец то

      0
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      Рейтинг: +11

      Valerk 2 июля 2015, 12:29

      он же талисман..

      1
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      Рейтинг: +76

      Cheny 2 июля 2015, 12:28

      Обладатель Золотой ноги и Бронзового гипса,номинант премии Ошибка врачей 2009, Капельница года и Хрустальный колосс

      2
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      Рейтинг: +102

      Silva11 2 июля 2015, 11:48

      Диаби! Спасибо за все 9 лет проведённых в команде! Успехов тебе в дальнейшей карьере!!!

      3
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      Рейтинг: +86

      урфинДжо 2 июля 2015, 10:43

      я думал он уже давно ушёл 0_0.., а он тока покидает

      0
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