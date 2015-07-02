Абу Диаби покидает "Арсенал"

Лондонский "Арсенал" не стал продлевать контракт с 29-летним полузащитником Абу Диаби. 29-летний француз был одним из самых травматичных футболистов в истории команды.





За последние два сезона Диаби принял участие только двух матчах и сейчас покинул команду в качестве свободного агента.