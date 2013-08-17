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    Зия Доган - статистика

    Тренер
    Имя Зия
    Фамилия Доган
    Гражданство Турция
    Дата рождения 1 января 1961
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Коньяспор 5 2 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.08.2013 Коньяспор 3 : 2 Фенербахче
    25.08.2013 Сивасспор 2 : 0 Коньяспор
    30.08.2013 Коньяспор 1 : 2 Касымпаша
    15.09.2013 Элазигспор 2 : 0 Коньяспор
    21.09.2013 Коньяспор 1 : 0 Генчлербирлиги
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