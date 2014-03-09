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    Том Сон - статистика

    Тренер
    Имя Том
    Фамилия Сон
    Гражданство США
    Дата рождения 15 апреля 1966
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ди Си Юнайтед 34 16 10 8
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.03.2014 Ди Си Юнайтед 0 : 3 Коламбус
    28.08.2014 Лос-Анджелес Гэлакси 4 : 1 Ди Си Юнайтед
    23.03.2014 Торонто 1 : 0 Ди Си Юнайтед
    29.03.2014 Ди Си Юнайтед 2 : 2 Чикаго Файр
    06.04.2014 Ди Си Юнайтед 2 : 0 Нью-Инглэнд Революшн
    13.04.2014 Ди Си Юнайтед 1 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    20.04.2014 Коламбус 1 : 1 Ди Си Юнайтед
    27.04.2014 Ди Си Юнайтед 4 : 1 Даллас
    04.05.2014 Портленд 3 : 2 Ди Си Юнайтед
    18.05.2014 Ди Си Юнайтед 1 : 1 Монреаль Импакт
    22.05.2014 Ди Си Юнайтед 2 : 0 Хьюстон
    25.05.2014 Нью-Инглэнд Революшн 2 : 1 Ди Си Юнайтед
    01.06.2014 Ди Си Юнайтед 1 : 0 Канзаc Сити
    08.06.2014 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Коламбус
    12.06.2014 Монреаль Импакт 2 : 4 Ди Си Юнайтед
    29.06.2014 Ди Си Юнайтед 0 : 1 Сиэтл
    06.07.2014 Торонто 1 : 2 Ди Си Юнайтед
    12.07.2014 Сан-Хосе 1 : 2 Ди Си Юнайтед
    31.07.2014 Ди Си Юнайтед 3 : 0 Торонто
    04.08.2014 Хьюстон 1 : 0 Ди Си Юнайтед
    10.08.2014 Реал Солт-Лейк 3 : 0 Ди Си Юнайтед
    12.10.2014 Хьюстон 1 : 3 Ди Си Юнайтед
    18.08.2014 Ди Си Юнайтед 4 : 2 Колорадо
    19.10.2014 Ди Си Юнайтед 2 : 1 Чикаго Файр
    24.08.2014 Канзаc Сити 0 : 3 Ди Си Юнайтед
    25.10.2014 Монреаль Импакт 1 : 1 Ди Си Юнайтед
    31.08.2014 Ди Си Юнайтед 2 : 0 Нью-Йорк Ред Буллз
    07.09.2014 Ванкувер Уайткепс 0 : 0 Ди Си Юнайтед
    11.09.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 1 : 0 Ди Си Юнайтед
    21.09.2014 Чикаго Файр 3 : 3 Ди Си Юнайтед
    27.09.2014 Ди Си Юнайтед 1 : 0 Филадельфия Юнион
    04.10.2014 Ди Си Юнайтед 0 : 0 Канзаc Сити
    03.11.2014 Нью-Йорк Ред Буллз 2 : 0 Ди Си Юнайтед
    08.11.2014 Ди Си Юнайтед 2 : 1 Нью-Йорк Ред Буллз
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