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Том Сон
Статистика
Том Сон - статистика
США
15 апреля 1966 (60)
Тренер
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2014
Товарищеские матчи 2014
США. МЛС 2013
США. МЛС 2012
США. МЛС 2011
США. МЛС 2010
Команда
И
В
П
Н
Ди Си Юнайтед
34
16
10
8
США. МЛС, 1/4 финала
Ди Си Юнайтед
2 : 1
08.11.2014
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 1/4 финала
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
03.11.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Монреаль
1 : 1
25.10.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
2 : 1
19.10.2014
Чикаго Файр
США. МЛС, Общий этап
Динамо Хьюстон
1 : 3
12.10.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
0 : 0
04.10.2014
Канзаc Сити
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
1 : 0
27.09.2014
Филадельфия Юнион
США. МЛС, Общий этап
Чикаго Файр
3 : 3
21.09.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Нью-Йорк Ред Буллз
1 : 0
11.09.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ванкувер Уайткепс
0 : 0
07.09.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
2 : 0
31.08.2014
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, Общий этап
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
28.08.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Канзаc Сити
0 : 3
24.08.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
4 : 2
18.08.2014
Колорадо
США. МЛС, Общий этап
Реал Солт-Лейк
3 : 0
10.08.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Динамо Хьюстон
1 : 0
04.08.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
3 : 0
31.07.2014
Торонто
США. МЛС, Общий этап
Сан-Хосе
1 : 2
12.07.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Торонто
1 : 2
06.07.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
0 : 1
29.06.2014
Сиэтл
США. МЛС, Общий этап
Монреаль
2 : 4
12.06.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
0 : 0
08.06.2014
Коламбус
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
1 : 0
01.06.2014
Канзаc Сити
США. МЛС, Общий этап
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
25.05.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
2 : 0
22.05.2014
Динамо Хьюстон
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
1 : 1
18.05.2014
Монреаль
США. МЛС, Общий этап
Портленд
3 : 2
04.05.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
4 : 1
27.04.2014
Даллас
США. МЛС, Общий этап
Коламбус
1 : 1
20.04.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
1 : 0
13.04.2014
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
2 : 0
06.04.2014
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
2 : 2
29.03.2014
Чикаго Файр
США. МЛС, Общий этап
Торонто
1 : 0
23.03.2014
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, Общий этап
Ди Си Юнайтед
0 : 3
09.03.2014
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