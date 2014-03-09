Том Сон
Тренер
|Имя
|Том
|Фамилия
|Сон
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|15 апреля 1966
|Имя
|Том
|Фамилия
|Сон
|Гражданство
|США
|Дата рождения
|15 апреля 1966
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Ди Си Юнайтед
|34
|16
|10
|8
|Дата
|Матч
|09.03.2014
|Ди Си Юнайтед
|0 : 3
|Коламбус
|28.08.2014
|Лос-Анджелес Гэлакси
|4 : 1
|Ди Си Юнайтед
|23.03.2014
|Торонто
|1 : 0
|Ди Си Юнайтед
|29.03.2014
|Ди Си Юнайтед
|2 : 2
|Чикаго Файр
|06.04.2014
|Ди Си Юнайтед
|2 : 0
|Нью-Инглэнд Революшн
|13.04.2014
|Ди Си Юнайтед
|1 : 0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|20.04.2014
|Коламбус
|1 : 1
|Ди Си Юнайтед
|27.04.2014
|Ди Си Юнайтед
|4 : 1
|Даллас
|04.05.2014
|Портленд
|3 : 2
|Ди Си Юнайтед
|18.05.2014
|Ди Си Юнайтед
|1 : 1
|Монреаль Импакт
|22.05.2014
|Ди Си Юнайтед
|2 : 0
|Хьюстон
|25.05.2014
|Нью-Инглэнд Революшн
|2 : 1
|Ди Си Юнайтед
|01.06.2014
|Ди Си Юнайтед
|1 : 0
|Канзаc Сити
|08.06.2014
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Коламбус
|12.06.2014
|Монреаль Импакт
|2 : 4
|Ди Си Юнайтед
|29.06.2014
|Ди Си Юнайтед
|0 : 1
|Сиэтл
|06.07.2014
|Торонто
|1 : 2
|Ди Си Юнайтед
|12.07.2014
|Сан-Хосе
|1 : 2
|Ди Си Юнайтед
|31.07.2014
|Ди Си Юнайтед
|3 : 0
|Торонто
|04.08.2014
|Хьюстон
|1 : 0
|Ди Си Юнайтед
|10.08.2014
|Реал Солт-Лейк
|3 : 0
|Ди Си Юнайтед
|12.10.2014
|Хьюстон
|1 : 3
|Ди Си Юнайтед
|18.08.2014
|Ди Си Юнайтед
|4 : 2
|Колорадо
|19.10.2014
|Ди Си Юнайтед
|2 : 1
|Чикаго Файр
|24.08.2014
|Канзаc Сити
|0 : 3
|Ди Си Юнайтед
|25.10.2014
|Монреаль Импакт
|1 : 1
|Ди Си Юнайтед
|31.08.2014
|Ди Си Юнайтед
|2 : 0
|Нью-Йорк Ред Буллз
|07.09.2014
|Ванкувер Уайткепс
|0 : 0
|Ди Си Юнайтед
|11.09.2014
|Нью-Йорк Ред Буллз
|1 : 0
|Ди Си Юнайтед
|21.09.2014
|Чикаго Файр
|3 : 3
|Ди Си Юнайтед
|27.09.2014
|Ди Си Юнайтед
|1 : 0
|Филадельфия Юнион
|04.10.2014
|Ди Си Юнайтед
|0 : 0
|Канзаc Сити
|03.11.2014
|Нью-Йорк Ред Буллз
|2 : 0
|Ди Си Юнайтед
|08.11.2014
|Ди Си Юнайтед
|2 : 1
|Нью-Йорк Ред Буллз