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Михал Пробеж
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Михал Пробеж - новости
Польша
24 сентября 1972 (54)
Тренер
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Публикации
Сборная Казахстана рассматривает трех тренеров, включая чемпиона со «Спартаком»
2025.10.01 19:55
Черчесов отреагировал на информацию о приглашении в сборную Польши
2025.06.13 11:46
1
Тренер сборной Польши ушел в отставку после конфликта с Левандовским
2025.06.12 16:28
1
Левандовски отказался выступать за сборную Польши: подробности
2025.06.08 23:45
1
В сборной Польши определились с будущим главного тренера после досрочного вылета с Евро-2024
2024.06.25 14:51
1
Тренер Польши предъявил претензии игрокам после поражения от Нидерландов
2024.06.17 09:14
Тренер сборной Польши высказался о поражении от Нидерландов
2024.06.16 20:15
Тренер сборной Польши рассказал о травме Левандовского перед стартом Евро-2024
2024.06.11 14:58
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