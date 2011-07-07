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    Михал Пробец - статистика

    Тренер
    Имя Михал
    Фамилия Пробец
    Гражданство Польша
    Дата рождения 24 сентября 1972
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ягеллония 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    07.07.2011 Иртыш 2 : 0 Ягеллония
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