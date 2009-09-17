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    Эмиль Велев

    Тренер
    Имя Эмиль
    Фамилия Велев
    Гражданство Болгария
    Дата рождения 5 февраля 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Левски 6 1 5 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    17.09.2009 Вильярреал 1 : 0 Левски
    01.10.2009 Левски 0 : 4 Лацио
    22.10.2009 Зальцбург 1 : 0 Левски
    05.11.2009 Левски 0 : 1 Зальцбург
    02.12.2009 Левски 0 : 2 Вильярреал
    17.12.2009 Лацио 0 : 1 Левски
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