Сергей Никитин - статистика
Тренер
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Никитин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 июля 1970
|Имя
|Сергей
|Отчество
|Иванович
|Фамилия
|Никитин
|Гражданство
|Россия
|Дата рождения
|26 июля 1970
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Кр. Советов (мол)
|30
|14
|13
|3
|Дата
|Матч
|14.03.2009
|Томь (мол)
|2 : 0
|Кр. Советов (мол)
|20.03.2009
|Кр. Советов (мол)
|0 : 1
|Амкар (мол)
|04.04.2009
|Локомотив (мол)
|2 : 1
|Кр. Советов (мол)
|09.04.2009
|Кр. Советов (мол)
|1 : 0
|Химки (мол)
|17.04.2009
|Ростов (мол)
|2 : 3
|Кр. Советов (мол)
|24.04.2009
|Динамо (мол)
|5 : 1
|Кр. Советов (мол)
|02.05.2009
|Кр. Советов (мол)
|1 : 3
|ЦСКА (мол)
|09.05.2009
|Зенит (мол)
|3 : 1
|Кр. Советов (мол)
|16.05.2009
|Кр. Советов (мол)
|1 : 0
|Академия Кубань
|23.05.2009
|Спартак Нч (мол)
|2 : 0
|Кр. Советов (мол)
|12.06.2009
|Ахмат (мол)
|1 : 0
|Кр. Советов (мол)
|10.07.2009
|Кр. Советов (мол)
|0 : 0
|Рубин (мол)
|18.07.2009
|Спартак М (мол)
|3 : 1
|Кр. Советов (мол)
|24.07.2009
|Кр. Советов (мол)
|1 : 0
|Раменское
|01.08.2009
|Амкар (мол)
|1 : 1
|Кр. Советов (мол)
|08.08.2009
|Кр. Советов (мол)
|2 : 1
|Локомотив (мол)
|15.08.2009
|Химки (мол)
|0 : 3
|Кр. Советов (мол)
|21.08.2009
|Кр. Советов (мол)
|3 : 2
|Ростов (мол)
|29.08.2009
|Кр. Советов (мол)
|1 : 2
|Динамо (мол)
|11.09.2009
|ЦСКА (мол)
|2 : 4
|Кр. Советов (мол)
|19.09.2009
|Кр. Советов (мол)
|2 : 1
|Зенит (мол)
|26.09.2009
|Академия Кубань
|2 : 5
|Кр. Советов (мол)
|02.10.2009
|Кр. Советов (мол)
|1 : 0
|Спартак Нч (мол)
|23.10.2009
|Кр. Советов (мол)
|2 : 0
|Ахмат (мол)
|29.10.2009
|Рубин (мол)
|1 : 0
|Кр. Советов (мол)
|06.11.2009
|Кр. Советов (мол)
|2 : 0
|Спартак М (мол)
|20.11.2009
|Раменское
|4 : 0
|Кр. Советов (мол)
|28.11.2009
|Кр. Советов (мол)
|5 : 0
|Томь (мол)