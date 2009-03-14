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    Сергей Никитин

    Тренер
    Имя Сергей
    Отчество Иванович
    Фамилия Никитин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 26 июля 1970
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Кр. Советов (мол) 30 14 13 3
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    14.03.2009 Томь (мол) 2 : 0 Кр. Советов (мол)
    20.03.2009 Кр. Советов (мол) 0 : 1 Амкар (мол)
    04.04.2009 Локомотив (мол) 2 : 1 Кр. Советов (мол)
    09.04.2009 Кр. Советов (мол) 1 : 0 Химки (мол)
    17.04.2009 Ростов (мол) 2 : 3 Кр. Советов (мол)
    24.04.2009 Динамо (мол) 5 : 1 Кр. Советов (мол)
    02.05.2009 Кр. Советов (мол) 1 : 3 ЦСКА (мол)
    09.05.2009 Зенит (мол) 3 : 1 Кр. Советов (мол)
    16.05.2009 Кр. Советов (мол) 1 : 0 Академия Кубань
    23.05.2009 Спартак Нч (мол) 2 : 0 Кр. Советов (мол)
    12.06.2009 Ахмат (мол) 1 : 0 Кр. Советов (мол)
    10.07.2009 Кр. Советов (мол) 0 : 0 Рубин (мол)
    18.07.2009 Спартак М (мол) 3 : 1 Кр. Советов (мол)
    24.07.2009 Кр. Советов (мол) 1 : 0 Раменское
    01.08.2009 Амкар (мол) 1 : 1 Кр. Советов (мол)
    08.08.2009 Кр. Советов (мол) 2 : 1 Локомотив (мол)
    15.08.2009 Химки (мол) 0 : 3 Кр. Советов (мол)
    21.08.2009 Кр. Советов (мол) 3 : 2 Ростов (мол)
    29.08.2009 Кр. Советов (мол) 1 : 2 Динамо (мол)
    11.09.2009 ЦСКА (мол) 2 : 4 Кр. Советов (мол)
    19.09.2009 Кр. Советов (мол) 2 : 1 Зенит (мол)
    26.09.2009 Академия Кубань 2 : 5 Кр. Советов (мол)
    02.10.2009 Кр. Советов (мол) 1 : 0 Спартак Нч (мол)
    23.10.2009 Кр. Советов (мол) 2 : 0 Ахмат (мол)
    29.10.2009 Рубин (мол) 1 : 0 Кр. Советов (мол)
    06.11.2009 Кр. Советов (мол) 2 : 0 Спартак М (мол)
    20.11.2009 Раменское 4 : 0 Кр. Советов (мол)
    28.11.2009 Кр. Советов (мол) 5 : 0 Томь (мол)
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