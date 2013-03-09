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    Зоран Филипович

    Тренер
    Имя Зоран
    Фамилия Филипович
    Гражданство Черногория
    Дата рождения 6 февраля 1953
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Атырау 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.03.2013 Тараз 4 : 1 Атырау
    15.03.2013 Атырау 1 : 0 Тобол
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