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    Арно Пайперс - статистика

    Тренер
    Имя Арно
    Фамилия Пайперс
    Гражданство Нидерланды
    Дата рождения 21 апреля 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Тараз 5 0 3 2
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.03.2014 Кайсар 0 : 0 Тараз
    29.03.2014 Тараз 1 : 5 Шахтер
    05.04.2014 Астана 1 : 0 Тараз
    13.04.2014 Кайрат 3 : 1 Тараз
    19.04.2014 Тараз 3 : 3 Атырау
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