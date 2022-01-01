Чемпионат России. Первый этап, 20 тур
Чемпионат России. Первый этап, 19 тур
Чемпионат России. Первый этап, 18 тур
Чемпионат России. Первый этап, 17 тур
Чемпионат России. Первый этап, 16 тур
Чемпионат России. Первый этап, 15 тур
Чемпионат России. Первый этап, 14 тур
Чемпионат России. Первый этап, 13 тур
Чемпионат России. Первый этап, 12 тур
Чемпионат России. Первый этап, 10 тур
Чемпионат России. Первый этап, 9 тур
Чемпионат России. Первый этап, 8 тур
Чемпионат России. Первый этап, 7 тур
Чемпионат России. Первый этап, 6 тур
Чемпионат России. Первый этап, 5 тур
Чемпионат России. Первый этап, 4 тур
Чемпионат России. Первый этап, 2 тур
Чемпионат России. Первый этап, 1 тур