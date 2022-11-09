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    Игорь Рябов

    Тренер
    Имя Игорь
    Отчество Викторович
    Фамилия Рябов
    Команда Родина-М
    Гражданство Россия
    Дата рождения 13 мая 1982
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Родина-М 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    09.11.2022 Енисей-М 1 : 0 Родина-М
    13.11.2022 Ядро 4 : 1 Родина-М
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